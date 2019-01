"On trace", le nouveau single des Enfoirés signé Vianney

Les Enfoirés viennent de dévoiler sur France Bleu leur tout nouvel hymne "On trace", écrit par le jeune chanteur Vianney.

Les Enfoirés s'apprêtent à lancer leur 30e édition. Et pour cette nouvelle série de concerts, qui se tiendra du 24 au 28 janvier à l'Arkéa Arena de Bordeaux, c'est le jeune Vianney qui signe leur nouvel hymne "On trace".

Un titre qui est interprété par toute une série d'artistes, allant de Zazie à Soprano en passant par Kendji Girac et Nolwenn Leroy précise France Bleu.

En décembre dernier, la radio annonçait l'arrivée des chanteurs Slimane et Claudio Capéo, mais aussi la comédienne Isabelle Nanty, ainsi que l'humoriste Malik Bentalha.

La 30e édition des Enfoirés est aussi celle du retour de Florent Pagny dans la troupe. L'année dernière, c'est Soprano, l'ancien membre de Psy 4 de la rime, qui avait signé le titre "On fait le show".

C'est en 1985 qu'est lancée la première campagne des Restos du Cœur, à l'initiative de Coluche. Cette association loi de 1901 a pour but "d'aider et d'apporter une assistance bénévole aux personnes démunies, notamment dans le domaine alimentaire par l'accès à des repas gratuits, et par la participation à leur insertion sociale et économique, ainsi qu'à toute action contre la pauvreté sous toutes ses formes".