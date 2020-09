On fond pour la version en langue des signes du tube de Grand Corps Malade "Mais je t'aime"

Une version en langue des signes du titre "Mais je t’aime " de Grand Corps Malade et Camille Lellouche fait sensation sur la toile.

Connaissez-vous le "chansigne"? Il s’agit d’une forme d’expression artistique qui consiste à exprimer les paroles d’une chanson avec le langage des signes. Les interprètes signent les paroles sur le rythme de la musique. Cet art, de plus en plus répandu, permet aux personnes sourdes et malentendantes de découvrir les joies et sensations de la musique dans un univers sonore.

Dans cet article, nous vous dressions le portrait de Clémence Colin, jeune artiste de 27 ans, interprète en chansigne. La comédienne explique notamment que pour elle, le chansigne n’est pas une simple traduction des paroles en langue des signes, il s’agit d’une réelle interprétation basée sur l’expression du visage et des parties du corps.

Le chansigne peut prendre deux formes : soit il s’agit de reprendre des chansons déjà existantes et les adapter en langue des signes, soit il s’agit de retranscrire un sens, un rythme, des jeux de mots et de la poésie.

Pour découvrir cette discipline, nous vous proposons de jeter un œil à la reprise du titre de Grand Corps Malade et Camille Lellouche "Mais je t’aime". La vidéo de deux interprètes qui signent les paroles de la chanson extraite du dernier album de Grand Corps malade intitulé "Mesdames" fait le tour de la toile.

Dans le clip d’origine, Grand Corps Malade et Camille Lellouche se font face et se tournent le dos. La version en chansigne a repris les mêmes codes. On peut voir les deux interprètes Aliza M’Sika et Bachir Saïfi signer les paroles en noir et blanc, de face et de dos. Tout comme dans la version originale, les émotions sont également palpables dans le regard des interprètes. Une charmante réinterprétation proposée par "Langue Turquoise", une société de production de vidéos dédiées à un public sourd et malentendant.

Un joli moment de poésie qui vous permettra peut-être de retenir comment dire "Je t’aime" en langue des signes.