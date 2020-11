Olvo et Témé Tan, le duo tout en douceur qui fait du bien ce vendredi

"Je ne veux faire de mal à personne" chantent Olvo et Témé Tan sur le morceau "Radeau" dont le clip est sorti aujourd'hui.

Olvo et Témé Tan ne nous font aucun mal. C'est même plutôt l'inverse: le titre "Radeau" nous fait beaucoup de bien, on aime ça et on en redemande.

Le clip nous emmène suivre le petit radeau "Olvo" faire son bout de chemin sur les eaux fluviales belges. "Un radeau, de l'eau, du courant, le temps qui coule et le monde qui défile" explique sobrement Simon Dujardin, le réalisateur du clip. Une chanson qui se veut résolument optimiste selon Témé Tan: "Tous les événements, états joyeux ou douloureux sont impermanents et un changement fini toujours par se pointer à travers les nuages." De quoi nous aider à tenir bon durant cette crise sanitaire.

Si vous aimez ce titre, alors vous allez adorer l'album "Limitless possibilities" que le talentueux Olvo vient de sortir (le 6 novembre dernier). Tout comme "Radeau", la musique du producteur et compositeur namurois est romantique, organique et mélodique. Sur cet album, le jeune talent s'est bien entouré et propose des featurings avec Témé Tan, Magic Malik, Claire Morrison, Laryssa Kim, Augustin Fievet. On a d'ailleurs un gros coup de coeur pour le titre "Never Give Up" sorti avec Magic Malik, un morceau solaire, plein de good vibes. Un très bon remède anti-déprime.

Pour soutenir l'artiste, téléchargez ou commandez l'album sur Bandcamp.