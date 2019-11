Olivier Marguerit a.k.a. "O" ou "Le secret le mieux caché de la pop française"

Le chanteur multi-instrumentiste pop se produira le 16 novembre prochain au Botanique.

Diplômé de l’American School of Modern Music, Olivier Marguerit est un musicien de talent qui touche aussi bien la guitare, la basse, le clavier que le chant. Avant de proposer son projet personnel et solo “O”, le trentenaire est passé par un tas de formations françaises pop bien connues des adeptes du genre comme Syd Matters, Mina Tindle, Thousand ou Chevalrex… Il a souvent été salué pour sa maîtrise musicale et son sens de la précision.

A l’été 2017, il sort son premier album solo “Un torrent la boue” qui lui vaut des critiques positives de grands médias français : Libération, France Inter ou les Inrocks ont chanté ses louanges. Grâce à sa voix douce et acidulée qu’il pose sur une pop menthe à l’eau, il paraît même qu’il a été remarqué par Etienne Daho. Olivier Marguerit revient avec un deuxième album en février 2019, qu’il proposera sur scène au Botanique, ce 16 novembre. L’occasion de découvrir un jeune artiste qui ne demande qu’à percer au grand jour et son univers empli d’une plaisante mélancolie.