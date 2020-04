Olivier Collette à la découverte du nombre d'or !

Rencontre avec le pianiste Olivier Collette. Le jeune musicien débute au piano en autodidacte vers 11 ans, alors qu’il étudie déjà le solfège et les percussions classiques à l’académie. Il décide d’approfondir le clavier en prenant des cours privés avec Bernard L’Hoir et découvre le Jazz vers 16 ans à l’occasion d’un stage.

Tombé amoureux de cette musique, Olivier Collette décide à 18 ans de rentrer au "Jazz-Studio" à Anvers où il étudiera le piano aux côtés de Diederik Wissels pendant un an. L’année suivante, il se consacre au piano classique avec Marie Boulenger. A 20 ans, il rentre au Conservatoire de Bruxelles (section Jazz) où il aura comme professeur Eric Legnini. Il obtient un premier prix à 23 ans. De décembre 1998 à mars 1999, il part vivre à New-York où il suit des cours avec les pianistes Kenny Werner et Fred Hersch et rencontre les pianistes Kenny Barron et MacCoy Tyner, récemment disparu. Son dernier projet "PHI" qui est probablement le premier en jazz à être entièrement basé sur le nombre d’or. Ce nombre a déjà fasciné des artistes comme Léonard De Vinci, Jean-Sébastien Bach ou Béla Bartók. Loin d’être une musique conceptuelle, le style des compositions d’Olivier est mélodieux, harmonieux et dynamique. On peut y retrouver entre autres des influences de Pat Metheny ou Keith Jarrett.

Olivier Collette, qui compte 5 albums sous son nom, était l’invité de Patrick Bivort dans son émission "Classic 21 Lounge" sur Classic 21.