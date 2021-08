Olivia Rodrigo en tête du Top 20 mondial de Spotify cet été

Dans ce Top 20 mondial, la jeune chanteuse américaine cumule pas moins de cinq titres et décroche même la première place avec " good 4 u ". Sortie début mai 2021, la chanson a cumulé plus de 600 millions de streams et a été enregistrée sur plus de 18 millions de playlists.

Le succès est dû au buzz sur TikTok - 2,6 millions de vues – où la chanson a été utilisée pour de nombreux "trends" sur le réseau social.

Outre la musique, les podcasts se sont imposés comme un incontournable cette année. "The Joe Rogan Experience", où l’humoriste Joe Rogan reçoit des invités pour une discussion, se retrouve à la tête des podcasts les plus écoutés cet été dans le monde.

Plus près de nous, le podcast du média Brut. s’impose à la tête des podcasts les plus écoutés en France devant "L’Heure Du Monde" et "Choses à Savoir". Des podcasts qui témoignent de l’intérêt des auditeurs pour des contenus informatifs.

Le Top 20 des titres les plus écoutés sur Spotify dans le monde entre le 29 mai et le 22 août 2021 :

1. good 4 u – Olivia Rodrigo

2. Beggin – Måneskin

3. Todo De Ti – Rauw Alejandro

4. MONTERO (Call Me By Your Name) – Lil Nas X

5. Kiss Me More – Doja Kat et SZA

6. STAY – The Kid LAROI et Justin Bieber

7. Yonaguni – Bad Bunny

8. Bad Habits – Ed Sheeran

9. Butter – BTS

10. Levitating – Dua Lipa et DaBaby

11. deja vu – Olivia Rodrigo

12. I WANNA BE YOUR SLAVE – Måneskin

13. Peaches – Justin Bieber, Daniel Caesar et Giveon

14. traitor – Olivia Rodrigo

15. Qué Más Pues ? – J Balvin et Maria Becerra

16. Save Your Tears (Remix) – The Weeknd et Ariana Grande

17. drivers license – Olivia Rodrigo

18. happier – Olivia Rodrigo

19. Leave The Door Open – Bruno Mars, Anderson. Paak et Silk Sonic

20. Astronaut In The Ocean – Masked Wolf