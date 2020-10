Okamy vous sensibilise à l’adoption des chiens dans son nouveau clip

Gordon Delacroix, alias Okamy, s’est fait un nom dans la sphère musicale en tant que fondateur et leader du groupe de rock indie belge Recorders. Dans son nouveau clip, mis en ligne mercredi, il a invité quelques guests à faire une apparition : Clochette, Kaiser, Luna, Cheops, Diego, Boy, Caramel, Diesel, Emma et Fifille. Neuf chiens et… une poule, tous à adopter !

Celles et ceux qui le suivent sur les réseaux sociaux le savent, le chanteur et producteur bruxellois est un véritable fanatique de chiens ! Pour illustrer le clip de son dernier single So Wrong, qu’il interprète en duo avec la chanteuse Nina Kortekaas du groupe Noa Lee, il a eu l’idée, non seulement de mettre en scène des chiens, mais aussi, pour sensibiliser à l’adoption en refuge.

Car durant le confinement, on a constaté un boom dans les adoptions en refuge, et Okamy a voulu se faire le relais de deux d’entre eux (Veeweyde et Sans Collier) pour que tous les animaux du clip, et plein d’autres aussi, trouvent un maître.

Le single préfigure aussi la sortie de son premier album intitulé The Apocalypse is Underwhelming qui arrivera le 30 octobre.



Un album urbain, pop et indie dont 3 morceaux sont déjà sortis depuis un an : Hold Up et River et le single You illustré par un clip tourné juste avant le confinement dans un Bruxelles complètement vide et tropical.

L’album sera présenté à la Rotonde du Botanique à l’occasion d’une release le 27 février 2021.