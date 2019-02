Offset dévoile le clip de "Red Room"

Le membre de la formation rap Migos vient de dévoiler le clip de son single en solo "Red Room".

Pitchfork rapporte que le morceau en question avait fait son apparition sur les plateformes de streaming en 2018, pour ensuite être retiré.

"Red Room" sera très probablement à retrouver sur le prochain album du rappeur attendu pour le 22 février prochain. Une date annoncée plus tôt cette semaine. Le disque en question devait initialement être disponible le 14 décembre de l'année dernière.

Il s'agira du troisième opus solo d'un des trois membres du groupe Migos. Quavo a dévoilé "QUAVO HUNCHO" et Take off "The Last Rocket". Le dernier album de Migos, "Culture II", est sorti en 2018.