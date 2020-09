Odezenne dédie son nouveau titre "Caprice" au combat contre le cancer d'une proche

Il y a 5 mois, les médecins ont diagnostiqué un cancer de l’ovaire à Priska, ancienne chanteuse et danseuse d’Odezenne. Aujourd’hui, le groupe sort le titre "Caprice", une chanson hommage au combat qu’elle mène chaque jour pour vaincre la maladie.

Priska, est une ancienne chanteuse et danseuse d’Odezenne, mais c’est aussi la soeur d’Alix, l’un des chanteurs du groupe. Il y a quelques mois, les médecins lui ont diagnostiqué un cancer de l’ovaire. Depuis, elle se bat au quotidien contre la maladie. "La chanson et le clip racontent son parcours actuel héroïque pour se sortir de là et pour lui donner la force de le faire" explique Alix.

Le chanteur est au centre du clip. On le voit dans une salle de concert vidée de ses spectateurs. Il déambule et se bat contre des milliers de bouteilles en plastique qui jonchent le sol. Avec un balais, il essaie tant bien que mal de les évacuer. "Le clip est une métaphore, l’Aréna vide représente l’arène intérieure, c’est là que se jouent les combats à mener contre la maladie. Les gobelets sont les cellules cancéreuses qui envahissent l’organisme et le balai est le moyen par lequel on lutte avec acharnement pour les chasser."

Le groupe a annoncé que la moitié des revenus de "Caprice" seront reversés à l’Institut Bergonié, centre spécialisé à Bordeaux dans la lutte contre le cancer. Alors on n’hésite pas à écouter en boucle ce morceau à la fois fort et émouvant.

*Pour ceux qui se posent la question, les gobelets utilisés pour réaliser le clip ont tous été recyclés.