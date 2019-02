Carly Rae Jepsen vient de dévoiler un court extrait de son prochain single "Now That I Found You" dans une vidéo annonçant la troisième saison de "Queer Eye". L'émission reviendra le 15 mars sur la plateforme Netflix.

L'année dernière, la musicienne a dévoilé le titre, ainsi que son clip, "Party For One".

En 2015, la chanteuse a fait paraître "E.M.O.T.I.O.N", pour dévoiler l'année suivante "Emotion Side B".

C'est avec le tube "Call Me Maybe" que la jeune femme s'était fait connaître, en 2012.