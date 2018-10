Novembre en musique : les concerts à ne pas manquer (Bruxelles)

La saison culturelle bat à nouveau son plein dans la capitale bruxelloise et le mois de novembre s’annonce chargé en concerts. Retrouvez notre sélection des cinq concerts les plus péchus de la fin d’année.

Flavien Berger L’artiste français installé en Belgique s’est révélé au public en 2015 avec un album déjà parfaitement construit. Poète nocturne et expérimentateur aguerri, Flavien Berger est né en 1986 à Paris et aurait découvert la composition musicale avec sa Playstation 2. Après des études dans le design sonore, il crée le collectif Sin en capitale belge. Avec ses acolyte, l’artiste fait du bricolage électronique et crée des installations visuelles et sonores. Le dernier album du jeune prodige, Contre-Temps, est sorti en septembre 2018 et c’est ce disque rétro-futuriste et sans pareil qu’il viendra défendre au Botanique. Quand ? Le 22 novembre à 19h30

Où ? Au Botanique (Rue Royale 236 - 1210 Bruxelles)

Tony Njoku Tony Njoku est un artiste britannico-nigérian au charme incandescent et à la voix enjôleuse. Dans ses compositions, il mêle les différents horizons dans lesquels il a grandi et croise les percussions africaines avec un synthé pop et une touche électronique. L’artiste possède un univers à part, que l’on retrouve dans son second album H.P.A.C. qu’il a sorti en avril de cette année. Le jeune homme très prometteur viendra présenter son univers et ses nouveaux morceaux au Beurs. Quand ? Le 22 novembre à 20h

Où ? Au Beursschouwburg (Rue Auguste Orts 20-28 - 1000 Bruxelles)

Orientalism : Le Réveil des Tropiques + Wyatt E + Elefant L’Atelier 210 voit triple pour cette soirée rangée sous le thème oriental. Avec Le Réveil des Tropiques, super-groupe à 5 composé de membres d’Oiseaux-Tempêtes, Casse-Gueule, Eddie 135, Ulan Bator, formé en 2011. Improvisateurs de talent, la formation verse dans le kraut, le psyché, le noise et la transe. Du côté des Belges de Wyatt E, la musique est une partie d’un voyage, teinté d’influences orientales et d’épique. Après 6 albums et autant de trips musicaux inquiétants et magiques, le groupe a séduit la presse internationale et revient sur ses terres. Enfin, Elefant propose des compositions plus rythmées et sèches mais toujours aussi inquiétantes et étonnantes. Leur dernier album Konark Und Bonark est sorti en mai 2018 et c’est celui-ci qu’Elefant proposera à l’Atelier 210. Quand ? Le 27 novembre à 20h

Où ? A l’Atelier 210 (Chaussée de St-Pierre 210 - 1040 Bruxelles)

Odezenne Odezenne est un groupe de mix hip-hop, rap français formé il y a un peu plus de dix ans, en 2004. Du duo composé d’Alix Caillet et Mattia Lucchini, Odezenne est devenu trio avec Jacques Cormary qui est venu étoffer le groupe par la suite. Après Après Sans Chantilly, O.V.N.I, Rien (EP) et Dolziger Str.2, le groupe sort Au Baccara le 12 octobre. La formation talentueuse et inventive ne cesse de repousser les limites avec des concerts à la demande et des compositions engagées et entraînantes à la fois. Après un passage incroyable au VK en 2016, Odezenne sera plus qu’attendu au tournant ce 28 novembre à l’AB. Quand ? Le 28 novembre à 20h

Où ? A l’Ancienne Belgique (Boulevard Anspach 110 - 1000 Bruxelles)