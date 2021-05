Nouvelles stars ou ratés de la K-pop ? Les Blitzers attendent le verdict

[MV] BLITZERS(블리처스) - Blitz(블리츠) (Circle Ver.) - 11/05/2021 드디어 우리들(WUZO CIRCLE과 팬 여러분!!)의 노래가 나왔습니다. WUZO CIRCLE의 졸업작품을 팬 여러분께 바칩니다. Finally, we have our song (WUZO CIRCLE and our fans!!). We dedicate our graduation work to our fans. BLITZ Hit the Stars We can Shoot up get high know We can No one can stop, just kick them 불러봐 We go high ,We gone try all day 누가 날 욕해 Foolish 누가 넘봐 We High-end 그냥 뛰어놀아 we Popping 불러봐 We go high ,We gone try all all all I Stay Cool, Flesh 하게 Chill 조급하게 달려온 너희들과는 다르지 I do all My own Stunts 어정쩡한 너의 Stance 긴장 할거 없어 그냥 Call and Response 당당하게 쏘아올린 선전포고 자신있어 기준을 비틀어놓고 STRAIGHTLINE 우리가 보여줄께 전부다 뒤집어엎어 Flip that , Right? Hit the Stars We can Shoot up get high know We can No one can stop , just kick them 불러봐 We go high ,We gone try all day 누가 날 욕해 Foolish 누가 넘봐 We High-end 그냥 뛰어놀아 we Popping Hey Hey No sweat No glory It's Your turn, Your turn Your turn No respect no order Uh 고개 치켜들어 더 당연하게 예의를 갖춰 난 우릴 보는 시선들에게 맞춰 닫혀있던 맘에 문을 열어 Come with Me 나와 함께 걸어 Go & take Your Time You gonna be alright 이순간에 집중해 You gone wake up Don't be shy you gotta speak up Don't be shy you gotta speak up Why Don't you know? Why Don't you know? You gotta speak up movin on Don't be shy you gotta speak up Don't be shy you gotta speak up Don't be shy you gotta speak Don Don't be shy you gotta speak up Hit the Stars We can Shoot up get high know We can No one can stop, just kick them 불러봐 We go high,We gone try all day 누가 날 욕해 Foolish 누가 넘봐 We High-end 그냥 뛰어놀아 we Popping 불러봐 We go high,We gone try all all all 누가 날 욕해 foolish 누가 넘봐 we high-end 그냥 뛰어놀아 we Popping 불러봐 we go high ,we gone try all all all Official Twitter ▶ https://twitter.com/WUZO_BLITZERS​ Official Instagram ▶ https://www.instagram.com/official_blitzers/ Official TikTok ▶ https://www.tiktok.com/@blitzers_official Official Youtube ▶ https://www.youtube.com/c/BLITZERSOFFICIAL Official Triller ▶ https://v.triller.co/WL7AY2 Official Douyin ▶ https://v.douyin.com/WkQQS4/​ Official Fancafe ▶ http://cafe.daum.net/Blitzers #Kpop #뮤비 #MV #신곡 #newsong #idol #hallyu #アイドル #아이돌 #BLITZERS #블리처스 #BLITZ #블리츠