Noël Jazzy replonge dans le crooner de Noël de La Première en 2009 (1ère partie)

Noël Jazzy - Crooner de Noël 2009 Part 1 - Jean Pierre Hautier & Marc Danval (4/6) - 21/12/2020 Marc Danval et Jean-Pierre Hautier vous offrent les meilleurs crooners, pour une ambiance de Noël inégalée. Ils se partagent la programmation musicale de « Crooners de Noël » (2009) avec : Donny Hathaway, Jamie Cullum, Diana Ross, Ella Fitzgerald, Gilbert O’Sullivan, Perry Como, Bob Dylan, Bing Crosby & The Andrews Sisters, The Swingle Singers, Mel Tormé, Cliff Richard, Sonny Parker, Gladys Knight & The Pips.