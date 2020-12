Noël Jazzy replonge dans le crooner de Noël de La Première en 2007

Durant quelques années, un duo vous accompagnait sur La Première lors de vos réveillons de Noël aux sons des plus belles voix crooner. Une complicité entre deux grandes voix de la radio, Jean-Pierre Hautier et Marc Danval.

Retour sur les heures crooner de La Première à l’occasion des fêtes de fin d’année. Au micro, le patron de la radio "La Première" de l’époque, Jean-Pierre Hautier accompagné par le non moins célèbre Marc Danval qui anime toujours aujourd’hui son émission "La Troisième Oreille" le samedi après midi sur La Première. Grand fan de Frank Sinatra, Jean-Pierre Hautier (Il nous quittait le 12 octobre 2012) eu l’idée d’une battle entre lui et Marc Danval lors de la soirée du 24 décembre. Une bagarre dans la discothèque avant l’heure qui permit d’entendre des standards, des nouveautés, des classiques revisités et oubliés.

14 heures de musique

Au total ce sont les 3 heures de l’émission de 2007 que nous vous proposons de découvrir ou redécouvrir dans le cadre du Noël Jazzy proposé par la page jazz du site culture de la RTBF et Auvio. Elles seront dispatchées (la 1ère ici même, la 2ème le 19 décembre et la 3ème le 24 décembre) parmi 11 playlists d’une heure spéciales Christmas programmées jusqu’au 27 décembre.

Au programme de cette 1ère heure Crooner : The Manhattan Transfer, Bing Crosby & The Andrews Sisters, Louis Armstrong & Ella Fitzgerald, Eydie Gormé, Count Basie, Arthur Prysock, Stevie Wonder, Isaac Hayes, Marvin Gaye, Helen Merrill, Harry Nilsson, Al Hibbler, Ray Charles & Count Basie.

De quoi passer de belles fêtes de Noël en musique !