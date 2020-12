Noël Jazzy : Playlist N°3

Noël Jazz - Playlist N°3 (4/14) - 04/12/2020 Les crooners, jazzwomen et jazzmen, vous accompagnent durant vos fêtes de fin d’année. Un Noël Jazzy au son des plus grandes voix et des grands noms du jazz. Avec Ella Fitzgerald, Jamie Cullum, Dexter Gordon, Sue Raney, Anthony Hamilton & Chaka Khan, The Puppini Sisters & Michael Bublé, Donald Fagen, The Beach Boys, The Sinatra Family, Jimmy Dorsey, Alex Lucas, Mel Tormé, Eric Clapton, Igor Gehenot, George Michael.