Ce sont des fêtes de fin d’année très spéciales que nous allons vivre en 2020. Nous voulions vous accompagner dans ces moments particuliers en vous proposant quelques playlists jazzy à écouter au pied du sapin. Crooner, grandes voix et grands musiciens de jazz, ces playlists spéciales Noël vous feront découvrir ou redécouvrir des artistes qui ont chantés, joués des standards ou des compositions liées au mois de décembre et aux fêtes de Noël. Des standards du genre bien sûr, mais pas que… Alors laissez vous aller jusqu’au 27 décembre sur la page jazz du site RTBF/Culture ou sur la plateforme Auvio (La N°3, ce jeudi 10 décembre). Joyeuses fêtes en musique !

Noël Jazzy - Playlist N°2 (2/15) - 05/12/2020 Les crooners, jazzwomen et jazzmen, vous accompagnent durant vos fêtes de fin d’année. Un Noël Jazzy au son des plus grandes voix et des grands noms du jazz. Avec Stacey Kent, Leslie Odom, Jr., Chet Baker, The Manhattan Transfer, Steps Ahead, Sammy Davis, Jr., Kay Starr, Gregory Porter, Ludovico Einoudi, Diana Krall, Django Reinhardt, Lou Rawls, John Farnham & Olivia Newton-John, Frank Sinatra & Bing Crosby, Paolo Fresu, Freddy Cole, Luther Vandross.

