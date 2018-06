Nile Rodgers et Chic dévoilent un nouveau single et annonce un nouvel album

"Till the World Falls" est le premier single à retrouver sur le prochain album de Nile Rodgers et Chic, attendu pour le 14 septembre rapporte Pitchfork.com.

Sur ce titre, on peut retrouver Vic Mensa, Mura Masa et Cosha. "Till the World Falls" sera à retrouver sur le prochain album de Nile Rodgers et Chic, "It's About Time" attendu pour le 14 septembre prochain.

Pitchfork rapporte qu'il s'agit du premier album des musiciens depuis 26 ans. Actuellement en tournée, Nile Rodgers et Chic passeront par Paris le 4 et à Juan les Pins le 16 juillet.

Ecouter "Till The World Falls" :