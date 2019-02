Nicki Minaj dévoile le clip de "Hard White"

Nicki Minaj vient de présenter le clip "Hard White", issu de l'album "Queen", dans lequel on la découvre régner telle une souveraine sur un monde plutôt lugubre.

Minaj se présente parée de joyaux et d'une couronne et assume totalement son titre de reine tout au long du clip où défilent et dansent des sujets aux allures de zombies sur un instrumental épuré.

Ce clip est le premier de la rappeuse depuis la sortie de "Barbie Dreams", en août dernier. Cette sortie arrive juste avant le début de la tournée européenne de Nicki Minaj pour promouvoir l'album "Queen".

La tournée démarrera à Munich le 21 février et se terminera un mois plus tard à Genève. Elle passera par Bruxelles le 6 mars au Palais 12.