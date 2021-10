Nick Cave extirpe de sa malle aux trésors des morceaux rares et inédits

Nick Cave , archange d’un rock crépusculaire , toujours aussi intense sur disque et sur scène, extirpe de sa malle aux trésors des morceaux rares ou inédits , au terme d’une tournée automnale en salles et avant un retour dans les festivals d’été.

"J’ai toujours aimé (le premier) 'B-Sides & Rarities', plus que nos autres albums. C’est le seul que j’écoute volontiers. Il y a quelque chose dans la modestie de ces chansons plus proche de leur esprit originel",

explique dans les notes d’intention l’artiste, qui ne s’exprime plus dans la presse depuis la mort accidentelle en 2015 d’Arthur, son fils de 15 ans.

"B-Sides & Rarities Part II" poursuit, selon ce sexagénaire toujours svelte, "cette étrange et belle collection de chansons perdues des Bad Seeds", avec 27 pépites exhumées sur la période 2006 à 2020.

En 2005, la première fournée des raretés venait des archives 1988-2005 ratissées par Mick Harvey, ami d’enfance et musicien qui accompagna longtemps Cave au sein de The Birthday Party ou des Bad Seeds. Le volume II a cette fois été compilé par Cave et Warren Ellis, preuve de la position centrale qu’occupe désormais le second dans l’univers du premier.