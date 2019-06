Nekfeu parraine festival dont les profits seront reversés en faveur des migrants

Le 7 septembre prochain aura lieu à Paris un festival de musique : "Le Migrants Festival". Le parrain de ce festival n’est autre que le rappeur Nekfeu.

Organisé par le BAAM, le Bureau d’Accueil et d’Accompagnement des Migrants, une association Parisienne qui vient en aide aux migrants et réfugiés depuis 2015. Elle propose un soutien administratif, juridique, l’apprentissage du français et un accompagnement dans la recherche d’emploi. Elle est composée de juristes, enseignants, travailleurs sociaux, chercheurs d’emplois, journalistes, français, étrangers… Tous partagent cette même envie d’aider et d’apporter un soutien et un accueil digne aux personnes migrantes.

Pour cette première édition, les organisateurs attendent 6000 spectateurs. L’idée est d’organiser un événement festif et à la fois informatif : "un événement de qualité, de love et solidarité." Les organisateurs souhaitent sensibiliser à la problématique de l’accueil des migrants en France.

Comme parrain, le "Migrants festival" aura le rappeur Nekfeu. Ce festival aura demandé plus d’un an d’organisation. Ce n’est pas la première fois que le rappeur s’engage pour la cause des migrants. Dans son film "Les Etoiles vagabondes", il avait mis en avant cette cause en avant.

A l’affiche, on retrouvera les rappeurs Dinos, Kalash Criminel, Youssoupha, DJ Pone, Yanis et Jain. La journée sera aussi consacrée à l’échange : des ateliers culturels, des débats et expositions d’artistes migrants auront lieu. Tous les fonds récoltés lors de cet événement seront reversés à l’association BAAM. Le ticket est fixé à 15€ l’entrée et 20€ si vous souhaitez vous affilier au BAAM.