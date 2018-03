Neil Young signera la bande son du film "Paradox"

L'artiste canadien, tête d'affiche du "Paradox" de l'actrice Daryl Hannah, en signera aussi la bande originale.

Le film sera présenté lors du festival SXSW à Austin au Texas le 15 mars, avant d'atterrir sur la plateforme de streaming Netflix.

D'après Pitchfork, l'interprète de "Cortez The Killer" campera le rôle de "L'homme au chapeau noir" ( "Man in the Black Hat").

L'année dernière, le Canadien Neil Young a sorti l'album "The Visitor" et dévoilé toutes ses archives, accumulées pendant un demi-siècle de carrière.