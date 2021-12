Neil Young et ses musiciens du Crazy Horse sortent un album varié et séduisant

A 76 ans, il enfourche encore son cheval fou : Neil Young signe un album séduisant, entre intime et engagement, enregistré avec ses musiciens du Crazy Horse dans une grange des Rocheuses du Colorado.

La légende vivante est en forme, alternant sur "Barn" ("Grange") harmonica mélancolique ("Song of the seasons" ou "They might be lost") et guitare écorchée ("Heading West" ou "Canerican").