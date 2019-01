Neige et pole dance pour "Crushed Up", le nouveau single de Future

Le rappeur américain est de retour avec un tout nouveau morceau, mis en image dans un clip tout frais. On le trouve en compagnie de danseuses peu vêtues dans une bâtisse enneigée.

Le morceau fait suite aux clips de "Realer N Realer" et "WRLD On Drugs" en collaboration avec Juice WRLD, dévoilés il y a deux mois. Les deux titres figurent d'ailleurs sur l'opus "Future & Juice WRLD Present... WRLD ON DRUGS", paru l'année dernière et réalisé à quatre mains par les deux musiciens.

En 2017, Future a dévoilé deux opus en solo "HNDRXX" et "FUTURE".