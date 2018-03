Nas s'associe avec Future le temps d'un morceau avec "Walk Thru"

L'Américain DJ Esco s'est offert les services de deux grands noms du rap, Nas et Future sur le titre "Walk Thru" à retrouver sur son album à venir "KOLORBLIND".

Plus tôt dans la semaine, DJ Esco avait dévoilé le single "Code of Honour" avec Future et Schoolboy Q. Pitchfork rapporte que "KOLORBLIND" comprendra aussi des collaborations avec Young Thug, Metro Boomin, Rich the Kid et DJ Loaf. En attendant cet opus, les fans peuvent toujours patienter en écoutant "Walk Thru" dévoilé via YouTube.

Récemment, le rappeur Future a fait parler de lui en dévoilant la bande-annonce du remake du film "Superfly". L'artiste signe la bande-son de cette production qui brosse le portrait du milieu de la drogue à Harlem.

Quant à Nas, on a pu l'entendre sur le morceau "When Love Dies" d'Ishana.