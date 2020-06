Namur : Le grand orgue de l'église Saint-Loup va retrouver sa voix

Après 30 ans de silence, le grand orgue de l’église Saint-Loup à Namur retrouvera sa voix. En 1976, une restauration peu aboutie n’avait pas réussi à lui rendre son lustre. Ensuite, le bel édifice baroque construit entre 1621 et 1645 a été fermé pendant plus de 30 ans pour des travaux de restauration. Il porte aujourd’hui bien le titre d’un des plus beaux joyaux de l’art baroque des anciens Pays-Bas méridionaux. Mais l’orgue a trinqué pendant ces années de travaux poussiéreux.

L’orgue est devenu aphone

Thierry Lanotte est le coauteur de projet. Cet architecte namurois connu pour son savoir-faire dans la restauration des monuments historiques offre bénévolement son expérience à l’ASBL Les Amis de l’église Saint-Loup, dont il fait partie. "Les travaux ont été faits à l’envers, explique-t-il. Il fallait restaurer le bâtiment avant l’orgue. Après 30 ans de poussière, l’instrument est devenu complètement aphone".