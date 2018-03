Namur: le CCW et la RTBF nouveaux opérateurs désignés pour les Fêtes de Wallonie

La Collège communal de Namur a attribué jeudi le marché concernant l'organisation de la programmation musicale et artistique ainsi que la promotion et la communication des Fêtes de Wallonie pour une durée de 3 ans, à l'association momentanée du Comité Central de Wallonie (CCW) et de la RTBF, a-t-on appris par voie de communiqué. La seconde offre analysée a été déclarée irrégulière par le jury.

En janvier, le Collège communal avait approuvé le cahier des charges relatif à l'organisation des événements et activités prévus dans le cadre des Fêtes de Wallonie pour les éditions couvrant la période 2018-2020. Le marché en question concerne l'organisation de la programmation musicale et artistique sur les places d'Armes et Saint-Aubain, ainsi que la promotion et la communication des Fêtes de Wallonie. Deux offres avaient été reçues, mais l'une, déposée par la SPRL "Event See" a été jugée irrégulière par le jury. Le CCW et la RTBF succède ainsi à RTL en charge de la programmation musicale notamment, depuis plusieurs années.