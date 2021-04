Mais qui est cet homme au costume parfaitement ajusté, à la barbe impeccable et au regard mystérieux qui se promène pieds nus en plein Londres, dans le métro ou sur les quais de la Tamise ?

C’est l’excentrique Myles Sanko, le gentleman crooner ! Et il est de retour avec son nouvel album "Memories of Love". Un album qu’il considère comme étant le plus personnel à ce jour. "Je dirais que le fait d’être père a changé ma vision des choses et m’a rendu un peu plus courageux et plus ouvert". Myles Sanko est né au Ghana, au début des années 80, d’une mère ghanéenne et d’un père breton. Mais c’est dans la campagne anglaise de Cambridge qu’il a grandi, faisant ses armes dans les groupes Bijoumiyo ou Speedometer, du rap au hip-hop, dans un style déjà inclassable. Aujourd’hui, le style le plus commun pour le définir est le soul jazz. Passionné par la musique soul dès son plus jeune âge, Myles Sanko a commencé sa carrière musicale en chantant et rappant aux côtés de DJs dans les boîtes de nuit.