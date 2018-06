Muziekpublique, quinze années au service de la diversité

Quinze ans. Pas encore majeur, mais déjà largement approuvé par les mélomanes, le nom de Muziekpublique est aujourd’hui synonyme de qualité dès qu’il s’agit de traverser le vaste territoire des musiques du monde.

Apparue en 2002, la structure bruxelloise adopte dans un premier temps un mode de vie nomade, organisant des concerts dans des lieux divers. Les Riches-Claires, Flagey, La Tentation ou le Petit théâtre Mercelis comptent ainsi parmi les étapes privilégiées par l’association. Finalement, Muziekpublique trouve ses marques et s’installe dans l’enceinte du théâtre Molière, à deux enjambées de Matongé et de l’effervescence du quartier de la Porte de Namur. À Ixelles, loin des diktats commerciaux et du grand barnum médiatique, Muziekpublique accorde une place de choix aux artistes venus d’ici et d’ailleurs.

La structure défend ainsi les valeurs d’une musique plurielle. Entre diversité culturelle ancrée dans le terreau local et harmonies d’envergure internationale, l’association met surtout sa passion au service de concerts sans frontières, favorisant les rencontres entre musiciens et l’émergence de talents hors-normes.

En marge de la scène, Muziekpublique s’est aussi érigé en label incontournable. Petite maison de disques, la structure a déjà facilité l’éclosion de beaux albums pour Malick Pathé Sow, Blindnote ou l’oeuvre collaborative Refugees For Refugees. Le dernier né du catalogue, Tamala, voit la kora de Bao Sissoko fricoter avec le violon de Wouter Vandenabeele et le lamellophone de Molla Sylla. À l’image des activités de l’association, cette production opère un rapprochement des continents, à l’écart des clichés, de la hype et des mélodies gentrifiées.

Moteur de festivals ponctuels, porteur d’une académie, Muziekpublique est également à l’initiative du réseau belge des musiques du monde et du LEMON, son alter ego européen. Soit une belle carte de visite pour cet établissement connecté aux réalités d’un monde en mouvement.