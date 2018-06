Music-Map : une carte interactive musicale intelligente

Le site basé sur un algorithme non-commercial promet des suggestions pointues basées sur la découverte, et ça marche.

Sur la plupart des plateformes de streaming musical, les suggestions ne sont plus vraiment portées sur la découverte ou la corrélation mais plutôt sur le commercial. Sur YouTube particulièrement, ce sont ceux qui monnayent qui se retrouvent toujours en haut à droite ainsi que les titres les plus écoutés. Une chose en entraînant une autre, le public est amené à écouter la même chose. Il y a une sorte d’uniformisation des goûts, tendant plutôt à l’occidentalisation, au mainstream, bref, pas facile de trouver des pépites en naviguant ci et là sur les gros sites musicaux.

Le site “Music-Map” tend bien à combattre cette tare de notre époque et remettre au centre de la table la découverte et se pose en carte touristique musicale. L’algorithme n’est pas commercial mais fonctionne sur les corrélations stylistiques et l’esthétique globale de la musique. L’idée vient de Marek Gibney de Global Network of Discovery, une boîte axée, comme son nom l’indique sur la découverte. Le principe du site est très simple, il suffit d’entrer dans la barre de recherche le nom de son groupe/son ou sa chanteur/se, d’une chanson, d’un album et c’est parti. Celui/celle-ci se retrouve entouré/e d’une constellation d’artistes plus ou moins similaires et il faut avouer que cela marche vraiment bien (sauf la correspondance entre Stromae et Damien Saez qu’il reste à élucider). La carte se fait aussi interactive puisqu’il est possible d’enrichir la déjà belle base de données du site avec des suggestions.

“Music-Map, The tourist map of music” est à tester ici.