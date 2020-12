Mosimann a composé le titre "Pas essentiel" de Grand Corps Malade

Ça me fait chaque fois un peu peur de rencontrer les gens qui m’inspirent mais je n’ai pas été déçu. Il est simple, talentueux, humble, il a une plume incroyable et met les gens à l’aise.

Compositeur du titre "Pas essentiel" de Grand Corps Malade, Mosimann continue sa belle collaboration avec l’artiste pour qui il avait récemment mis en musique l’album "Mesdames". L’ancien coach de The Voice a également partagé son dernier titre "Lust and Fame" le 4 décembre dernier. Rencontre.

L’autre actualité de l’ancien coach de The Voice, c’est son nouveau clip "Lust and Fame". Une chanson qui lui fait penser à la situation actuelle ainsi qu’à son passé, ses débuts… "Plus jeune, je n’étais pas réellement maître de mon destin. Il m’a fallu du temps avant de prendre mes décisions artistiques, j’avais un manque de conscience artistique. Ce jeune moi qui se pose des questions, qui se demande s’il fait les bons choix, ça m’a fait penser à ce qu’on vit en ce moment où on ne peut rien choisir, où on nous guide pour tout", confie-t-il.

Car, pour Mosimann, la scène est vitale, un exutoire.

Le plus difficile actuellement, c’est de ne pas être avec les gens, de ne pas être sur scène. C’est compliqué d’être coupé de cette adrénaline puissante… La scène me manque, et les Belges aussi

lance celui qui se qualifie comme un "Franco-Suisse au cœur belge". Mais le confinement n’a pas que du négatif, il a aussi été synonyme d’inspiration, de création. En plus de son dernier clip, il va sortir son nouvel EP le 8 janvier prochain. Il s’agit de la deuxième partie de "Outside the box", un projet introspectif et personnel dans lequel il ne se met pas de barrière.