"Moondancer" de Julien Tassin confronte l’électrique à l’acoustique pour un album léger et aérien

À la sortie du premier confinement mise à profit pour créer de manière différente (Julien Tassin en confinement), Julien Tassin a juste eu le temps de dévoiler son dernier album "Moondancer" avant le second arrêt dans le milieu culturel. Une formule Trio avec une section rythmique qui sait ce dont la musique a besoin.

Venant du blues et du rock, le jazz fait depuis un bon moment partie intégrante de l’ADN de ce musicien curieux, originaire de Charleroi et qui découvre la guitare dès l’âges de 8 ans. C’est avec Paolo Radoni que Julien Tassin poursuivra l’apprentissage de cet instrument qu’il mettra par la suite au service du groupe The Crazy Moondog Band aux côtes du bassiste Daniel Romeo et de musiciens tels que Eric Legnini, Christophe, Panzani, Rosario Giuliani. Parallèlement il monte des projets personnels en collaboration avec Manuel Hermia, Lorenzo Di Maio ou Jim Henderson.