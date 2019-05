Monty Alexander, parrain de la 19e édition du festival Dinant Jazz

Le pianiste américain Monty Alexander est le parrain et la tête d'affiche du festival Dinant Jazz, qui aura lieu du 26 au 28 juillet à l'abbaye Notre-Dame de Leffe, ont annoncé vendredi les organisateurs.

Comme en 2018, près de 3.000 personnes sont attendues pour cette 19e édition. Monty Alexander est une sommité du jazz. En 50 ans de carrière, il a enregistré près de 70 disques et est réputé pour son sens de l'improvisation exceptionnel. Il se produira à trois reprises lors du festival. Le vendredi à 20h30 pour jouer "Triple Threat" avec Hassan JJ Shakur, Russell Malone et le guitariste belge Philip Catherine. Le samedi à 22h00 pour un "Harlem Kingston Express" en compagnie de sept autres musiciens. Et enfin, le dimanche à 10h30 pour la messe gospel dans le parc de l'abbaye (entrée gratuite).

Parmi les autres grands noms annoncés, on trouve le quintet mené par le saxophoniste américain Kenny Garrett et la batteur français Manu Katché. Ce dernier se produira avec Patrick Manouguian, Jérome Regard et Elvin Galland, avec qui il a enregistré l'album "The Scope" en 2018. Des "jam sessions" ouvertes à tous sont également programmées le vendredi et le samedi à partir de 23h30, alors que de jeunes talents se produiront le samedi et le dimanche dans le cadre d'un concours.