Mons Arts de la Scène : l'engagement citoyen au coeur de la programmation de l'éco-festival "Demain"

Le Festival Demain, né dans le sillage du film réalisé par Mélanie Laurent et Cyril Dion, s'engage artistiquement et humainement pour une meilleure transition écologique et sociale. L'évènement, créé aussi grâce à l'impulsion des centres culturels locaux du Borinage, fédère des artistes, associations, des commerçants ou encore des simples citoyens qui partagent le même souhait : faire en sorte que notre avenir soit vivable et heureux. Cette année, la situation sanitaire oblige forcément les organisateurs à s'adapter et à passer en mode "covid-proof" : toutes les activités sont compatibles avec les mesures et témoignent de la volonté de soutenir le secteur culturel.

Du 24 mars au 3 avril, de nombreuses activités seront proposées aux participants : émissions radio, expositions, balades en plein air, conférences... Cette édition 2021 est placée sous le thème de l'engagement citoyen. La question se pose dans ces temps compliqués : comment pouvons-nous mettre nos actions et nos paroles au service de la cause commune, l'avenir de la société. Le festival propose de créer un espace de rencontre entre celles et ceux qui s'engagent au quotidien et ceux qui s'y intéressent.