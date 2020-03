Mithra Jazz à Liège, déjà la 30ème édition

Belle reconnaissance internationale pour le festival Mithra Jazz à Liège, repris en 2019 comme un des 10 meilleurs festivals Indoor par l’association "The European Festival Award". Il aura lieu cette année du 14 au 17 mai 2020.

L’histoire du Mithra Jazz à Liège remonte au début des années 90’, à l’affiche de l’époque : Benny Carter, Elvin Jones, Count Basie ou encore Chick Corea. Pour cette 30ème édition, le programme est pour le moins copieux et alléchant. Il se déroulera dans plusieurs salles du centre ville de la Cité Ardente. Un Prestigieux rendez-vous d'artistes jazz belges et étrangers, tous les styles seront présents, du plus classique au plus aventureux !

Au Forum : Vincent Delerm, Stacey Kent et Ibrahim Maalouf.

Au Reflektor : Glass Museum, Erik Truffaz, Une Jam Session des Lundis D’Hortense, Binker Golding Band, Ezra Collective, Seed Ensemble, Roy Ayers, Shabaka And The Ancestors et Ashley Henry.

A la Cité Miroir : Jean-Paul Estiévenart Quintet, Julian Lage Trio, Bird’s Bounce Quintet, Mammal Hands, Ottla, Theo Croker, Igor Gehenot et Raphael Chevalier Duflot Rebop Quintet.

Au cinéma Sauvenière : Harold Lopez Nussa, Ronan One Man Band Blues, Dollar Bill And His One Man Band Blues, The James Hunter Six et Yôkaï.

Place Xavier Neujan : La Note, Commander Spoon, Hetty Kate, Bal Swing W/ Zenobe et Jaaad Quintet.

Au Trocadero : Brecker Liebman Copland Quintet, Eric Legnini Trio, Robin Mckelle et An Pierle Quartet.

Tous ces lieux sont accessibles avec différentes formules via www.jazzaliege.be