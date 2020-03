"Miles Davis : Birth Of The Cool" tire un portrait sans concession de Miles Davis

Miles Davis © Tous droits réservés

"Miles Davis : Birth of The Cool" sortira en Blu-ray + DVD, 2DVD et formats numériques ce 10 avril 2020. Tous deux contiendront des séquences bonus filmées au Montreux Jazz Festival et un livre relié de 16 pages, et en formats numériques.

Pilier historique de l'histoire de la musique, Miles Davis est vénéré pour ses contributions incommensurables en tant que trompettiste, chef d'orchestre et compositeur. Cet innovateur et créateur de tendances a non seulement innové dans le jazz et la fusion, mais il a aussi influencé des générations de musiciens dans le funk, le hip-hop, le rock…

Réalisé par Stanley Nelson, le long métrage documentaire "Birth Of The Cool" déniche des performances inédites en direct et des extraits de sessions en studio de Miles Davis, ainsi que des photos rares., propose de toutes nouvelles interviews de légendes notables qui ont partagé des relations professionnelles et personnelles avec Miles, dont Quincy Jones, Carlos Santana, Clive Davis, Wayne Shorter et Ron Carter... mais aussi des proches comme sa femme Frances Taylor ou son fils Erin. Un portait sans concession de la légende du jazz disparue en septembre 1991 à l’âge de 65 ans.

"Miles Davis : Birth of The Cool" tire le rideau de l'homme derrière la musique. Le film jette un regard intime sur, ce qui a poussé son approche méthodique intense et sa faim vorace à étudier tous les genres de musique, ses démons, et les éléments qui ont alimenté son génie et son expression personnelle unique.