Michel Herr remporte le Prix Sabam for Culture "Jazz" 2019

La Belgique est une terre de jazz. Le talent de nos auteur.e.s et interprètes de jazz est reconnu internationalement. Fier de ses créateurs/trices, le prix Sabam for Culture "Jazz" récompense un.e auteur.e ou compositeur/trice de jazz qui s’est distingué.e en 2019 par la création de nouvelle(s) musique(s).

Un pianiste plébiscité, u n compositeur et un arrangeur de talent

Le Bruxellois Michel Herr est actif depuis les années 1970, principalement sur la scène jazz, mais aussi dans l’écriture de musique de film et pour les médias. Pianiste de renom, il a accompagné les plus grands (Toots Thielemans, Chet Baker, Joe Lovano, Lee Konitz, Richard Galliano, Norma Winstone, Philip Catherine, Steve Houben … et tant d’autres) pendant près de vingt ans. Également compositeur et arrangeur, il a fondé plusieurs groupes (Solis Lacus, Michel Herr European Quintet, Michel Herr & Unexpected Encounters…) dont il a été le leader et pour lesquels il a composé.

De multiples collaborations avec Fabrice Alleman, Jean-Pierre Catoul, Phil Abraham, David Linx et bien d’autres ont rythmé sa carrière, laissant s’exprimer ses talents de compositeur et d’arrangeur (avec une prédilection pour les arrangements pour instruments à cordes). Il a ainsi participé à la réalisation de plus de 100 albums !

Il fait aussi parler son art en composant et/ou arrangeant des B.O. pour le cinéma ("Just Friends", "Suite ’16", "Odette Toutlemonde"…) et pour différents médias. Michel Herr est par ailleurs producteur et directeur musical.

Un auteur reconnu

Depuis des années, Michel Herr est donc une véritable figure de proue du monde du jazz belge. Administrateur de la Sabam pendant quelques années, il est par ailleurs un fervent défenseur du droit d’auteur. Sa carrière fut marquée par plusieurs distinctions. Il fut notamment mis à l’honneur lors des "Django d’Or" belges en 2000 et a reçu la Muse de la Sabam en 2010 pour l’ensemble de sa carrière et de son œuvre.