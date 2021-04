Michel Gondry propose un nouveau clip animé pour "La chanson de Prévert" de Gainsbourg

"La chanson de Prévert" de Serge Gainsbourg revisitée visuellement par le réalisateur français à succès Michel Gondry, c’est la belle surprise du jour !

Le réalisateur Michel Gondry ("Eternal Sunshine of the Spotless Mind", "La science des rêves", "L’écume des jours") vient de partager un bel hommage à Serge Gainsbourg, en publiant un nouveau clip réalisé par ses soins pour "La chanson de Prévert".

"Oh je voudrais tant que tu te souviennes. Cette chanson était la tienne. C’était ta préférée je crois. Qu’elle est de Prévert et Kosma…" chante Serge Gainsbourg sur les images de Michel Gondry. Le clip animé et poétique met en scène une feuille morte qui se laisse porter par le vent à travers la nature et la ville. Cette chanson de Gainsbourg est inspirée librement des "Feuilles mortes" d’Yves Montand, d’après le poème de Jacques Prévert et c’est Joseph Kosma qui l’a mise en musique.

Michel Gondry n'a pas choisi cette chanson au hasard, explique t'il dans une courte vidéo teaser postée sur la page Facebook officielle de Serge Gainsbourg: "Ça a accompagné ma vie, une grande partie de ma vie. "La Chanson de Prévert", "Le Poinçonneur des Lilas", sont pour moi des chansons très spéciales parce que j'ai grandi avec le Gainsbourg qui parlait sur sa musique. Je me suis retrouvé plus en arrière dans son répertoire et j'ai vu qu'au départ, il chantait normalement, avec une voix profonde et personnelle, une voix incroyable, quoi !"

Ce n’est pas la première fois que Michel Gondry passe derrière la caméra pour réaliser un clip. Le réalisateur a notamment collaboré avec la chanteuse islandaise Björk sur plusieurs clips : "Bachelorette", "Army of me", "Crystalline"… Suite à cette collaboration fructueuse et remarquée, Michel Gondry a été sollicité par les Rolling Stones ou encore Kylie Minogue ! Les musiciens aiment le "style Gondry" et sont nombreux à vouloir faire appel à ses talents.

"La chanson de Prévert" est le premier clip d’une série de rendez-vous entre les réalisateurs phares du cinéma français et l’œuvre de Serge Gainsbourg annonce Universal, pour notre plus grand plaisir ! Une série qui sort à l’occasion du trentième anniversaire de la disparition de Serge Gainsbourg.