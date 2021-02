Meilleure activité de confinement: une famille britannique reprend des tubes des années 80 à la sauce covid

Cette famille britannique a trouvé comment occuper les longues journées et soirées de confinement ensemble : en créant un groupe de reprise de tubes des années 80 à la sauce covid. C’est nôtre (et on espère le vôtre aussi) sourire du jour !

Les Marsh habitent dans le Kent. La petite famille est composée de Danielle la maman, Ben le papa et Thomas, Alfie, Ella et Tess, leurs 4 enfants qui ont entre 8 et 13 ans. Depuis quelques mois, la "Marsh Family" a lancé sa chaîne Youtube, qu'elle alimente avec des vidéos de reprise de tubes des années 80: Queen, Jeff Buckley, Bonnie Tyler... Une activité familiale qu’ils ont développée durant le premier confinement, pour passer du bon temps en famille.

Si à la base les vidéos étaient initialement destinées aux grands-parents, aujourd’hui les chansons de la famille Marsh font le plus grand bonheur de milliers d’internautes à travers le monde, mais aussi des médias anglais et internationaux, dont la BBC et France Inter. Bonnie Tyler a même repartagé leur reprise de "Totally fixed where we are" (reprise covidée du titre "Total eclipse from the heart") qui dépasse les 2 millions de vues ! Une consécration pour cette famille britannique.

Ce qu’on aime particulièrement dans ces vidéos c’est le côté brut. Pas de montage, pas de découpage et surtout pas de chichis ! La famille Marsh appuie sur "play" et puis sur "stop" et nous propose la version originale et naturelle de leur performance. Les enfants sont en pyjama (parfois) et se disputent (souvent) pour savoir qui va chanter quoi. Une famille confinée qui a réussi à tirer quelque chose de positif de tout ce temps passé ensemble: "Même si l’on n’est pas musicien, la musique est sans doute l’un des meilleurs moyens de se sauver du stress, qui plus est quand on chante en groupe, ensemble" explique le fils aîné, Thomas, à la chaîne Sky News.

C’est le genre de vidéos remplies d’amour et d’humour qui font du bien à notre moral de confiné. A partager sans modération !