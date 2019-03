Matt Pokora de retour en avril avec "Pyramide"

"Pyramide", son huitième album studio sortira le 12 avril prochain, a annoncé le chanteur sur son compte Twitter au lendemain d'avoir dévoilé le clip de son premier extrait "Les Planètes".

Après "My Way", son album de reprises de Claude François, devenu son plus gros succès avec 600.000 exemplaires écoulés, Matt Pokora revient sur le devant de la scène avec "Pyramide", son nouvel opus à découvrir le 12 avril prochain. Les précommandes s'ouvriront jeudi 7 mars.

Pour défendre son huitième album, l'ancien coach de "The Voice" entamera en octobre prochain une tournée à travers la France, la Belgique et la Suisse d'une trentaine de dates. "Pyramide Tour" passera par Bruxelles les 18 et 19 octobre.