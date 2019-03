Marshmello et Chvrches réunis pour le single "Here With Me"

Marshmello vient de dévoiler "Here With Me", un morceau électro-pop dans lequel s'élève la voix de la chanteuse Lauren Mayberry, du groupe Chvrches. Il s'agit de la première collaboration du Dj avec le trio écossais.

Le titre comporte bien plus de riffs de guitare que les précédentes productions de Marshmello.

"Here With Me" fait suite à une collaboration dubstep avec Svdden Death, "Sell Out". Récemment, L'artiste a également présenté "Spotlight", un projet qu'il avait réalisé avec le regretté Lil Peep.

L'an dernier, Marshmello a lancé son deuxième album, "Joytime II". Le 5 février, l'artiste a fait comprendre à ses fans sur Twitter qu'ils pouvaient se préparer à accueillir "Joytime III" .