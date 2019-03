Marilyn Manson prépare un nouvel album

Ce LP sera le 11ème album studio du rockeur, suite à "Heaven Upside Down" paru en 2017.

Ce n'est pas la première fois que Manson s'associe au chanteur et compositeur américain Shooter Jennings. En 2016, le duo avait collaboré sur une reprise de "Cat People (Putting Out Fire)" de l'illustre David Bowie qui figurait sur l'album "Countach (For Giorgio)" de Jennings.

Bien que le performeur gothique n'ait pas donné de détails sur ce nouvel opus, s'il venait à sortir cette année, ce serait son quatrième de la décennie, après "Heaven Upside Down" paru en 2017.

En attendant ce nouvel effort, Marilyn Manson tournera cet été dans le cadre de son "Twins of Evil: Hell Never Dies". A partir du 9 juillet, Manson et le chanteur de heavy metal Rob Zombie reprendront la route, pour la troisième phase de leur tournée conjointe.