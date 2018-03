Marilyn Manson nous invite dans son hôpital pas comme les autres

L'icône controversée du rock s'offre un nouveau clip "Tattooed in Reverse", où il convoque la figure grunge Courtney Love, qui incarne une infirmière pas comme les autres.

Une jeune femme se retrouve hospitalisée dans un étrange hôpital, aux pratiques peu orthodoxes. Au programme, des rituels avec un aréopage de personnage masqués et des soins prodigués par un personnel dont on ne doute pas des qualifications. On reconnaîtra d'ailleurs parmi les infirmières la musicienne Courtney Love, l'ancienne leader du groupe Hole.

Si l'héroïne se montre apeurée dans un premier temps, elle semble par la suite apprécier son séjour et rejoint ses nouveaux amis, dont le cher Marilyn Manson, dans la folie.

"Tattooed in Reverse" est issu du dernier album de Marilyn Manson, "Heaven Upside Down" , sorti en octobre 2017.