Margaux Vranken, une pianiste sensible, optimiste et engagée

En 2012, elle fonde le quartet PINTO , remporte le prix du Public au Brussels Jazz Marathon en 2014, compose la musique du film " Les Liberterres " en 2015 (l’histoire de 4 paysans tournant le dos aux méthodes de l’agriculture conventionnelle) et en 2017, Margaux reçoit une bourse pour un Master d’un an au Berklee Global Jazz Institute auprès de Joe Lovano, John Patitucci, Danilo Pérez… Une expérience qui la rapprochera de l’écriture et du plaisir de la composition. A Boston, siège du Berklee College of Music, Margaux vivra des moments à la fois spirituels, passionnants et enrichissants.

Riche de ce nouveau bagage, Margaux Vranken est de retour en Belgique avec dans ses valises, un album en préparation et qui verra le jour en automne de cette année. Une nouvelle page de sa jeune carrière qu’elle partagera avec Ron Warburg à la trompette, Aaron Holthus à la basse et Sebastian Kuchczynski à la batterie. Elle sera également accompagnée par l’Ansonia Quartet et les voix de Farayi Malek, Eirini Tornesaki, Chloe Brisson, le tout supervisé par Diederick Wissels en personne. Sur son premier album, Margaux se concentrera sur son travail de leader, pianiste, compositrice et arrangeuse.

Une jeune musicienne sensible, romantique, professionnelle, optimiste et bien décidée à s’engager par le biais de sa musique et utiliser ses différentes qualités pour ensuite en faire profiter le plus grand nombre.

Pour ma famille je suis une personne super nerveuse. Mais c’est mon moteur, il faut être dans le "faire", faire des projets, créer, écrire, organiser, mettre en place… C’est ma passion.

