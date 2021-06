Margaux Vranken : "Avec le métier de musicien, on est tout le temps en formation et professionnalisation"

Concert Restart au Lac - Margaux Vranken - 05/04/2021 Pianiste, compositrice et vocaliste, Margaux Vranken mélange en toute subtilité influences jazz, pop et musiques de films. Elle dispose d'une formation musicale à la fois complète et métissée : formation classique (piano, solfège), choriste au Chœur des Jeunes de l'Opéra Royal de la Monnaie, piano jazz au Conservatoire Royal de Bruxelles et fondatrice du quartet PINTO qui remporte le prix du Public au concours du Brussels Jazz Marathon en 2014. Après un an au prestigieux Berklee Global Jazz Institute à Boston (Danilo Pérez, John Patitucci, Dave Liebman, Terri Lyne Carrington, Joe Lovano, Anat Cohen), Margaux Vranken signe son premier opus en tant que leader. L’album « Purpose » sort en novembre 2020 sur le label Igloo Records et est un patchwork de dix morceaux aux univers riches et variés. « Purpose » a reçu un accueil critique et public très chaleureux et vient d’être nommé dans la catégorie Jazz des Octaves de la Musique 2021. Site web: www.margauxvranken.com Site du label: www.igloorecords.be Les concerts Restart, ce sont des concerts filmés en période Covid, quand la culture est à l'arrêt. La RTBF soutient les artistes et les salles de concerts, fortement impactées par la crise.