Marcus Miller, le parrain Groovy du Dinant Jazz Festival 2020

Du 23 au 26 juillet se déroulera la 20ème édition du Dinant Jazz Festival sur le site de l’Abbaye de Leffe. Après le pianiste Monty Alexander, c’est un bassiste qui sera parrain de ce festival à la programmation de haute qualité. Après un concert mémorable en 2018, Marcus Miller, parrain de cette 20ème édition, proposera un double concert. Le premier aura lieu le 24 juillet, Marcus sera accompagné de son band. Le deuxième, en tant qu’invité d’un concert exclusif pour fêter les 20 ans du festival.

Nommé artiste de l’UNESCO pour la paix en 2013, Marcus Miller est non seulement un bassiste unique, un musicien multi-instrumentiste hors du commun, c’est aussi un compositeur et un producteur talentueux. Le mythique album "Tutu" composé et produit pour Miles Davis a scellé sa renommée mondiale alors qu'il n'avait que 25 ans.

Au top de son instrument depuis plus de 30 ans, lauréat de 2 Grammy Award aux Etats-Unis, la basse de Marcus Miller résonne sur de nombreux titres d'artistes célèbres, de Bill Withers à Miles Davis en passant par Chaka Khan, David Sanborn, Herbie Hancock, Eric Clapton, Aretha Franklin, George Benson, Elton John ou encore Bryan Ferry.

Son dernier album "Laid Black" sorti en 2018 rassemble quelques invités : Le trompettiste et tromboniste Trombone Shorty, le groupe vocal Take 6, le saxophoniste Kirk Whalum, Jonathan Butler ainsi qu’un peu de belgitude avec la chanteuse Selah Sue.

A cette occasion, Marcus Miller était l’invité de Patrick Bivort dans son émission "Classic 21 Lounge" sur Classic 21.