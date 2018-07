Manu Dibango, le saxophoniste de légende célèbre ses 60 ans de musique

Le saxophoniste Manu Dibango, "Baobab" de la musique africaine a célébré ses 60 ans de musiques, en donnant vendredi soir un concert unique à Abidjan, présenté comme un retour réussi en Côte d'Ivoire où il a exercé dans les années 1970.

Pendant près de deux heures spectacles, l'auteur de "Soul Makossa", énorme tube qui lui ouvre les portes des Etats-Unis, a offert un véritable récital de saxophone. Les 1.200 spectateurs du palais de congrès de l'hôtel Ivoire d'Abidjan, n'ont pas résisté aux titres comme "Somaloba" ou "Sango", reprenant en choeur la chanson.

"Je suis très heureux, je souhaite ça à d'autres artistes d'arriver à 60 ans et d'être aimés par un public et par les artistes" a déclaré à l'AFP, le chanteur de 85 ans., Interrogé sur sa capacité de tenir encore sur scènes malgré le poids de l'âge, il a répondu: "cette force je la tire du public".

Le musicien au crâne lisse, au rire tonitruant et aux éternelles lunettes noires a séjourné en Côte d'Ivoire dans les années 1970 où il a dirigé pendant plusieurs années l'orchestre de la RTI.

À cette époque le pays était la plaque tournante de la musique africaine et a vu éclore des chanteurs comme les Maliens Salif Keita, Amadou & Mariam ou le Guinéen Mory Kanté, etc... "C'est un honneur de revoir Manu Dibango en Côte d'Ivoire, plus de 40 ans après" s'est félicité le ministre ivoirien de la Culture Maurice Bandama.

Pour la star de la chanson ivoirienne, Aïcha Koné qui a appris à ses côtés, "Manu Dibango est une école".