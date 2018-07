Mandy Moore prépare de nouveaux titres

Mandy Moore, l'une des héroïnes de la série à succès "This is Us", a annoncé sur les réseaux sociaux qu'elle retournait à ses premières amours, la musique.

La comédienne, qui incarne la mère de famille Rebecca Pearson dans la série de NBC, a débuté sa carrière comme chanteuse de pop avec notamment le hit "Candy" paru en 1999. Elle s'est ensuite mise à la comédie, quelques années plus tard.

Son dernier album, intitulé "Amanda Leight" date de 2009, elle s'est depuis essentiellement consacrée au métier d'actrice.

Ce week-end, Mandy Moore a cependant donné un avant-goût sur Instagram d'un nouveau titre soul/pop sur lequel elle travaille actuellement en studio. Elle collabore pour ce faire avec le producteur à succès Mike Viola, qui a notamment travaillé avec l'ex de la chanteuse/comédienne, Ryan Adams.



Elle a légendé sa vidéo en ces termes : "Je m'y remets", et d'ajouter, "Il est temps. Je n'ai plus peur. Plus d'excuses..."