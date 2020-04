Makoto Ozone en concert au Festival Musiq3 de 2016

Makoto Ozone © RTBF, Musiq3

Makoto Ozone a joué sur les plus grandes scènes du monde aux côtés de Chick Corea, Gary Burton, Michel Petrucciani... Ce tout grand pianiste de jazz n'était plus venu à Bruxelles depuis 30 ans. Il a fait escale au Festival Musiq'3, en juillet 2016 pour un concert exclusif... Enfant prodige, Makoto Ozone découvre la musique et l'orgue avec son père. Il découvre à douze ans la musique d'Oscar Peterson : c'est le coup de foudre pour le piano et le jazz. Après un brillant cursus à la Berklee School Of Music de Boston, il décroche un contrat exclusif avec la firme CBS, une première pour un artiste japonais. Il collabore étroitement avec Gary Burton, puis avec des musiciens tels que Chick Corea, Michel Petrucciani ou John Patitucci. Ouvert à tous les genres de musique, et passionné notamment de musique classique, Makoto Ozone se produit aussi dans les concertos de Mozart, Beethoven, Gershwin, Bernstein, avec des chefs tels que Charles Dutoit ou François-Xavier Roth. En avril 2010, son album très original "Road To Chopin" rapproche le classique et le jazz.