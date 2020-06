"Mais je t'aime" le touchant duo de Camille Lellouche et Grand Corps Malade

Le duo est surpris par le succès instantané de leur chanson. Selon eux, c’est la simplicité et l’authenticité des paroles qui ont réchauffé les cœurs : "Camille m’a dit : ‘’je crois que ça va faire du bien aux gens d’entendre ce mot-là. D’entendre un refrain où on dit je t’aime simplement’’, témoignait Grand Corps Malade sur France 5.

Grand Corps Malade et Camille Lellouche avaient pour projet de faire un morceau ensemble. La chanteuse lui a proposé de jouer plusieurs de ses compositions et lui a laissé le choix de choisir quelque chose de déjà écrit ou de composer à deux quelque chose de nouveau. " Je lui ai fait écouter cette chanson et il a commencé à chanter dessus en improvisation totale. Il est venu sublimer cette chanson. Je suis en admiration devant cet artiste donc c’était un plaisir pour moi" expliquait Camille Lellouche sur le plateau de "C à vous".

Ce lundi 23 juin, le duo était invité sur le plateau de "C à vous" sur France 5. Ils ont interprété leur chanson en LIVE et se sont confiés sur l’histoire de "Mais je t’aime". L’humoriste est à l’origine de cette chanson, un morceau qu’elle avait elle-même écrit et composé il y a trois ans. Camille Lellouche n’était cependant jamais arrivée au bout du morceau et l’avait laissé de côté.

Le clip en noir et blanc est simple et efficace. Les chanteurs se tournent le dos et chantent chacun à leur tour. On est ému face à Camille Lellouche qui se laisse emporter par ses émotions et verse quelques larmes au milieu de la chanson.

Le prochain album de Grand Corps Malade s’intitule "Mesdames" et sera composé uniquement de collaborations avec des artistes féminines. Le chanteur a partagé le premier duo cette semaine, avec l’humoriste et chanteuse Camille Lellouche, et le moins qu’on puisse dire c’est que le morceau a fait mouche. En 5 jours à peine, la chanson intitulée "Mais je t’aime" comptabilise déjà plus de 3.5 millions de vues sur Youtube.

Des paroles simples mais qui vont droit au cœur

[Camille Lellouche]

Ne me raconte pas d’histoires

Tu sais bien, ce qui ne tourne pas rond

Chez moi, ne m’en demandes pas trop

Tu sais bien, que les fêlures sont profondes

Sans moi, ne t’accroche pas si fort

Si tu doutes, ne t’accroche pas si fort

Si ça te coûte, ne me laisse pas te quitter

Alors que je suis sûre de moi

Je te donne tout ce que j’ai alors essaie de voir en moi que…

Je t’aime

Mais je t’aime

Je t’aime x4

Je t’aime, du plus fort que je peux

Je t’aime, et je fais de mon mieux

[Grand Corps Malade]

On m’avait dit " attends tu vas voir, l’amour c’est un grand feu "

Ça crépite, ça illumine, ça brille, ça réchauffe, ça pique les yeux

Ça envoie des centaines de lucioles tout là haut, au firmament

Ça s’allume d’un coup et ça éclaire le monde et la ville différemment

Nous on a craqué l’allumette pour l’étincelle de nos débuts

On a alimenté ce foyer de tous nos excès, de nos abus

On s’est aimé plus que tout, seul au monde dans notre bulle

Ces flammes nous ont rendus fous

On a oublié qu’au final, le feu ça brûle

[Camille Lellouche]

Et je t’aime

Je t’aime x5

Je t’aime, du plus fort que je peux

Je t’aime, et je fais de mon mieux

[Grand Corps Malade]

Je m’approche tout près de notre feu et je transpire d’amertume

Je vois danser ces flammes jaunes et bleues, et la passion qui se consume

Pourquoi lorsque l’amour est fort il nous rend vulnérable et fragile

Je pense à nous et je vacille, pourquoi depuis rien n’est facile

Je t’aime en feu, je t’aime en or

Je t’aime soucieux, je t’aime trop fort

Je t’aime pour deux, je t’aime à tort

C’est périlleux, je t’aime encore

Alors c’est vrai ça me perfore

Je t’aime pesant, je t’aime bancal

Evidemment ça me dévore

Je sais tellement que je t’aime, mal

[Camille Lellouche]

Si j’avance, avec toi

C’est que je me vois faire cette danse, dans tes bras

Des attentes, j’en ai pas

Tu me donnes tant d’amour, tant de force

Que je ne peux plus, me passer d’toi

Si mes mots te blessent, c’est pas de ta faute

Mes blessures sont d’hier

Il y a des jours plus dures que d’autres

Si mes mots te pèsent

J’y suis pour rien

J’y suis pour rien, rien

Mais, je t’aime

Je t’aime x5

Je t’aime, du plus fort que je peu

Je t’aime, et je fais de mon mieux

Mais, je t’aime…