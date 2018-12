“Mad Dog with Soul - L’histoire de Joe Cocker”

Le documentaire de John Edginton revient sur une des voix les plus rauques et blues du XXe siècle, celle de Joe Cocker qui s’est éteint en 2014.

Joe Cocker est né en 1944 dans la petite cité minière de Sheffield, en Angleterre. Il commence à chanter à 12 ans, alors que son frère le convie à le rejoindre sur scène lors d’un petit spectacle. Son goût pour la musique est né avec l’admiration de ses premiers observateurs. Il monte son premier groupe The Cavaliers avant de le dissoudre et suivre une formation d’installateur de gaz. Mais le jeune Joe est piqué par le virus de la musique et il continue à se produire sporadiquement dans des pubs de la bourgade anglaise. Repéré par un producteur, il sort son premier titre. Le succès a du mal à arriver et Joe sera très patient, enchaînant les concerts intimistes et les rencontres. Le salut viendra de sa reprise des Beatles, “With a Little Help from my Friends” qu’il interprète avec une hargne incroyable qui impressionna les Beatles eux-mêmes. En 1969, son agent convainc les organisateurs de Woodstock de donner un créneau à Joe, s’en suivra un concert d’anthologie. Son premier disque et une tournée de deux années s’en suivront, à base d’alcool et de psychotropes. Du talent pur à l’addiction, la vie et la carrière de Joe Cocker se dessineront en dents de scie. Malgré le sevrage, le “Mad Dog” décèdera en 2014 d’un cancer des poumons. Le documentaire-portrait mêle archives et témoignages esquissant le destin du petit Anglais à la voix soul et à l’esprit blues, une des figures musicales du XXe siècle.

